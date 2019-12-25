Türkiye sağlık hizmetinde ABD ve Avrupa'ya fark attı

Türkiye'deki sağlık hizmetleri bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak eleştirilse de, hayranlık duydukları Batı ülkeleri ve Amerika'daki gerçekler hiç de öyle değil. Son olarak Hollanda'daki hamile kadınların sevkleri hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle Belçika'ya yapılırken, akıllara Cüneyt Özdemir'in anlattıkları geldi. İşte ABD, Avrupa ve Türkiye'deki sağlık hizmetindeki gerçekler.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD'de 4 ay sonraya randevu verdikleri için birçok insanın tedavi için Türkiye'yi tercih ettiğini söylemişti. Hollanda'daki vahim olay da tüm gerçekleri ortaya sermeye başladı.

ÇOCUK VE KADIN BÖLÜMLERİ DOLDU, HEMŞİRE YOK

Hollanda'da hastaneye giden hastalar, aşırı yoğunluk nedeniyle yatacak yatak bulamıyor. Özellikle hastanelerin çocuk bölümlerindeki yatak oranının doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kış aylarının gelmesiyle başlayan salgınlar sonrası Hollanda'da tedavi sıkıntısı başladı.

Hollanda'nın sağlık sektöründeki en büyük sıkıntılardan birisi de hemşire eksikliği. Hemşire sıkıntısı çekilen Hollanda'da yeterli sayıya ulaşılamıyor.

HAMİLE KADINLAR BELÇİKA'YA SEVK EDİLİYOR

Hamile kadınlar da yurt dışına sevk ediliyor. Kadın hatalıklarında da doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Hollanda'daki hamile kadınlar Belçika'ya sevk edilmeye başlandı. Özellikle Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve başka bir büyük şehir olan Rotterdam'daki hamile kadınların sevkleri dün itibariyle başladı.

Son 2 günde Hollanda'dan Belçika'ya 22 hamile kadın Belçika'ya sevk edildi.

Hollanda hükümeti hastanelerdeki yetersizliğin kendileri için sıkıntı yarattığını açıkladı.

TÜRKİYE SAĞLIKTA DA CAZİBE MERKEZİ OLDU

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD'de yaşadığı sağlık sorunu sonrası yaşadıklarını anlattı. Özdemir ABD ve Türkiye arasındaki sağlık farkını bir video ile anlattı.

Yurt dışında tedavi olmak için bir hastaneye giden Cüneyt Özdemir'in, "Tedavi için bana 4 ay sonraya gün verdiler, ki sağlık sigortamız olmasına rağmen. Yine bana diyeceksiniz ki 'Cüneyt yandaşa bağladı' ama buradan pek çok insan daha basit ve kolay olduğu için Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandığı video sosyal medyada gündem oldu.

Özdemir, paylaştığı videoda "ABD'de hastaneye gittim, mart ayına randevu verdiler. Daha kasımın sonundayız. Dişine bir şey olur 4 bin dolar, 10 bin dolar para alıyorlar." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ ŞEHİR HASTANESİNDE UYGULANDI

Çok uzaklara gitmeden sadece 1 gün önce (25 Aralık 2019) Kayseri'de gerçekleşen operasyon bir ilk oldu.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne mide kanaması şikâyeti ile getirilen 81 yaşındaki Mustafa Oğuz'un atriyal appendiks, denen kalp boşluğunaameliyatsız bir yöntemle kapama işlemi uygulandı. Doç. Dr. Selami Demirelli, Doç. Dr. Ziya Şimşek ve Dr. Kemal Tekin ile kardiyoloji ekibi tarafından yaklaşık bir saat süren operasyon sonrasında 81 yaşındaki Mustafa Oğuz, sağlığına kavuştu.

Yöntemin Türkiye' de birkaç sağlık merkezinde, Kayseri' de ise ilk defa uygulandığından bahseden Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli, "Bugün biz uyguladığımız bir yöntem ile kalbin sol kulakçığında 'Atriyal Apendiks' denilen bir bölgeye ameliyatsız kapama işlemi gerçekleştirdik. Hastamız 81 yaşında olup, daha önceden kalp ritim bozukluğu olan bir hastaydı. Biz kalp ritim bozukluğu olan hastalarda genelde kan sulandırıcı ilaçlar veririz ki, bu hastalarda felç oluşmasın, herhangi bir yere pıhtı atmasın. Bu hastamıza da daha önceden böyle bir tedavi başlamış idik. Ancak hastamız kısa bir süre sonra bizlere mide kanaması ile geldi. Dolayısıyla biz bu hastaya kan sulandırıcı ilacı veremedik." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE SAĞLIKTA CAZİBE MERKEZİ OLDU

Bugün Türkiye, tüm dünya için sağlık açısından bir cazibe merkezi haline geldi. Avrupa'dan, Rusya'dan, ABD'den insanlar tedavileri için Türkiye'yi tercih ediyor.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARI ENSTİTÜSÜ KURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta hizmet kalitesinin ve hizmete erişimin artırılması, gereksiz tetkiklerin önlenerek tasarruf sağlanması, teknolojinin etkin kullanılarak daha hızlı raporlama, tanı ve teşhis imkanının sağlanabilmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatarak, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde geçtiğimiz hafta içinde yönetim kurulu toplandı ve Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü kuruldu. TÜSEB çatısı altında veri araştırmalarını sağlıklı yapan, yapay zekayı da alt başlıkta kullanan ve hedefte hem vatandaşın sağlığa erişimini daha kolaylaştıran hem tasarruf ve denetim gibi imkanları sağlayan hem de tanı ve tedavide yol gösteren bir yaklaşım olacak." diye konuştu.

Bakan Koca, yapay zeka ile ilgili üniversiteler bünyesinde de birçok çalışma yapıldığına dikkati çekerek, "Üniversitelerde aktif olan çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek de istiyoruz." ifadesini kullandı