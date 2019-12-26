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Kulak çınlaması olanlar dikkat! Hastalık habercisi...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
KULAK ÇINLAMASI TİROİT HABERCİSİ

Günlük hayatta sık rastlanan , hastalık habercisi olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, giderek artan kulak çınlaması şikayeti hakkında uyarıyor.

Günlük hayatta sık rastlanan , hastalık habercisi olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, giderek artan kulak çınlaması şikayeti hakkında uyarıyor. "Kadınlarda hormonal değişiklikler, guatr hormonunun salgılanmasındaki bozukluklar, beyin tümörleri, bazı kulak hastalıkları ve Kalp damar hastalıkları da kulak çınlaması yapabilir" diyor

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