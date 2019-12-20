Salgın tehlikesi korkuttu! Gribe kalkan olan gıdalar

Son günlerde büüyk bir salgın hastalık olduğu iddiaları üzerine birçok kişi adeta ne yapacağını şaşırdı. Vücut direncini yüksek tutmanın ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmanın yolunun beslenmeden geçtiğini söyleyen Dyt. Tugba Küçük, "Hasta olmamak için yediklerinizi özenle seçmeniz gerekiyor" dedi

Son günlerde büüyk bir salgın hastalık olduğu iddiaları üzerine birçok kişi adeta ne yapacağını şaşırdı. Vücut direncini yüksek tutmanın ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmanın yolunun beslenmeden geçtiğini söyleyen Dyt. Tugba Küçük, "Hasta olmamak için yediklerinizi özenle seçmeniz gerekiyor" dedi