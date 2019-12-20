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Salgın tehlikesi korkuttu! Gribe kalkan olan gıdalar

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 20.12.2019
GRİBE KALKAN OLAN GIDALAR

Son günlerde büüyk bir hastalık olduğu iddiaları üzerine birçok kişi adeta ne yapacağını şaşırdı. Vücut direncini yüksek tutmanın ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmanın yolunun beslenmeden geçtiğini söyleyen Dyt. Tugba Küçük, "Hasta olmamak için yediklerinizi özenle seçmeniz gerekiyor" dedi

Son günlerde büüyk bir hastalık olduğu iddiaları üzerine birçok kişi adeta ne yapacağını şaşırdı. Vücut direncini yüksek tutmanın ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmanın yolunun beslenmeden geçtiğini söyleyen Dyt. Tugba Küçük, "Hasta olmamak için yediklerinizi özenle seçmeniz gerekiyor" dedi

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