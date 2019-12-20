Salgın tehlikesi korkuttu! Gribe kalkan olan gıdalar
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Son günlerde büüyk bir salgın hastalık olduğu iddiaları üzerine birçok kişi adeta ne yapacağını şaşırdı. Vücut direncini yüksek tutmanın ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmanın yolunun beslenmeden geçtiğini söyleyen Dyt. Tugba Küçük, "Hasta olmamak için yediklerinizi özenle seçmeniz gerekiyor" dedi
Son günlerde büüyk bir salgın hastalık olduğu iddiaları üzerine birçok kişi adeta ne yapacağını şaşırdı. Vücut direncini yüksek tutmanın ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmanın yolunun beslenmeden geçtiğini söyleyen Dyt. Tugba Küçük, "Hasta olmamak için yediklerinizi özenle seçmeniz gerekiyor" dedi
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