T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/507 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkezilçesi, Aksinir Köyü

ADA/PARSEL : 149 /22 ve 101/ 4

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.942,06-2.129,65 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Cemile Kitir, Yusuf Kitir, Nezahat Boğdaycıoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Kastamonu İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026

