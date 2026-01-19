19 Ocak 2026, Pazartesi
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 19.01.2026 00:00 Güncelleme: 19.01.2026 00:01
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/507 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkezilçesi, Aksinir Köyü
ADA/PARSEL : 149 /22 ve 101/ 4
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.942,06-2.129,65 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Cemile Kitir, Yusuf Kitir, Nezahat Boğdaycıoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kastamonu İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026
Basın No: ILN02383937
#ilan.gov.tr