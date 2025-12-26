T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/405 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu, İhsangazi ilçesi, Hocahacip Köyü

ADA NO : 156

PARSEL NO : 78

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 232,9 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yusuf Eroğlu-Saniye Eroğlu-Dilek Eroğlu-Onur Eroğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/405 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.12.2025

Basın No: ILN02368627

#ilan.gov.tr