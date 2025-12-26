26 Aralık 2025, Cuma
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/405 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu, İhsangazi ilçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO : 156
PARSEL NO : 78
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 232,9 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yusuf Eroğlu-Saniye Eroğlu-Dilek Eroğlu-Onur Eroğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/405 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.12.2025
