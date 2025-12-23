T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/545 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Şatırhüyük Mah.

ADA NO : 165

PARSEL NO : 5

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Şatırhüyük 165 ada 5parselde bulunan taşınmazın taşınmaz üzerinde800,44 m2 m2 irtifak hakkı olan kısmının bedeli tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİadına tapuya tescilini talep etmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025

Basın No: ILN02365990

#ilan.gov.tr