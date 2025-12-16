T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

2025/16175 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16175 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Esentepe Mahallesi, 3393 ada, 20 parsel üzerinde 6 katlı betonarme binada 196/3836 arsa paylı, 1.bodrum kat, 4 nolu bağımsız bölüm mesken vasıflı tam hisseli taşınmaz. Apartman kapısı otomatik kapıdır. Asansörlü bir binadır. Merdivenler beton üzeri mermerdir. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluşmaktadır. Odalar ve salonun zeminleri laminant parkedir. Duvarlar sıva üzeri boyalı badanalıdır. Mutfağın zemini seramik,tavan spot tavandır. Granit tezgah set altı set üstü dolap mevcuttur. Banyonun zemini seramik, duvarları tavana kadar seramiktir. Duşakabin, klozet, lavabo mevcuttur. Tuvaletinzemini seramik, duvarları tavana kadar seramiktir. Alaturka tuvalet, lavabo mevcuttur. Balkonların zeminleri seramiktir. Bireysel kombili kaloriferli doğal gazlıdır. Yerden ısıtmalıdır. Tüm kapılar amerikan lake kapı, tüm pencereler pvc doğrama camdır. Yaklaşık 2-3 yıllık binadır. 114,38 m2 brüt alana, 101,22 m2 net alana sahiptir. 1.Sınıf ve lüks konut değildir. Bulunduğu mevki olarak kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu yerde alt yapıvardır. Ulaşım her türlü araçla mümkündür. Konum itibari ile tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz 245 Sokak Üzerindedir. Hacı Leman Oto İlkokuluna 130 metre,Esentepe Alpaslan Camisine ve Esentepe Kapalı Pazaryerine 330 metre mesafededir.

Adresi :Muratdede Mahallesi,245 Sokak, No:1B, 1.Bodrum Kat, No: 4 Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 959 m2

Arsa Payı : 196/3836

İmar Durumu : Merkezefendi Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içindedir. Konut Alanıdır. 2 kat Ayrık Nizamdır.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 23/08/2021 tarihli "otopark bedeline ilişkin taahhütname vardır" beyan şerhi, 03/10/2022 tarihli "Yönetim planı" beyan şerhi, 27/03/2023 tarihli "AT ...KM'ne çevrilmiştir" beyan şerhi, 24/01/2023 tarihli "cins değişikliği işlemleri için (18 adet mesken ve 2 adet işyeri) 13/a maddesi kapsamında harç tahsil edilmiştir" beyan şerhi, 12/04/2023 tarihli ipotek alacaklısı T.Halk bankası AŞ tarafından konulan "Finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsi iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemez ve satış vaadine konu edilemez" beyan haciz şerhleri ve ipotek şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:30

11/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02360778

#ilan.gov.tr