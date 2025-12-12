SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2025 tarih ve 2-1-115 sayılı kararı gereği; mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ada No.su, Parsel No.su, Alanı, Niteliği, İmar Durumu, Muhammen Satış Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli belirtilen "Kargir Bina ve Arsası" vasıflı

üzerinde hali hazırda mevcut inşaat kütlesi bulunan taşınmazın; şehir planlanması ve şehrin kültürel, ticari ve sosyo ekonomik gelişimi ihtiyaçları nedeniyle isteklinin ihtiyarında olarak ya mevcut inşaat kütlesinin korunarak ya da tadil edilerek ve/ veya yanına ilave yapı yapılarak ya da tamamen yıkılıp yeniden imar plan ve notlarının imkan verdiği şekilde yeniden başka bir yapı inşa edilmek suretiyle mevcut yapı alanından daha küçük olmamak üzere bir alışveriş merkezi yapılmak koşuluyla tanzim olunan şartnamesine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

İlçe Mahalle Ada Parsel Alan (m²) Nitelik İmar Durumu 2025 Yılı

Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İlkadım Kıran 6430 1 37.000,00 m² Kargir Bina ve Arsası İmar Planında kısmen "E:2,00- Yençok:36,50 m. Ticaret-Turizm ve Konut Alanı, kısmen "E:2,00–Yençok:8Kat Özel Sağlık Alanı, kısmen "Park" Alanı 800.000.000,00 TL 24.000.000,00

TL

2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğü'nden 1.000,00 TL karşılığında temin edilir.

3- Bahse konu İhale, Yenimahalle Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlık Binası, Canik/Samsun adresinde 22/12/2025 Pazartesi günü, saat 14:30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0 362 431 60 90 / 2340-2346-2350 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.

5- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler :



-------- A. Nüfus cüzdanı sureti, (Gerçek kişiler için)



-------- B.Kanuni ikametgâh belgesi,



-------- C.Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,



-------- D.Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması, halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b)Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

-------- E. İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza beyannamesinin aslı,

b) Tüzel kişiliğin olması, halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

(Türkiye'de Şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin imza sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği tarafından onaylanması gerekmektedir.)

-------- F. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekaletnamesi ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

-------- G. Geçici teminat, (Şartnamenin … maddesinde belirtilmiş olup; 2886 Sayılı DİK 'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

-------- H. İhaleye katılanın veya vekilinin ihaleyi düzenleyen Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

-------- I. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

-------- J. İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan herhangi ortağın kendisinin veya istekli tüzel kişiliğin ortaklarından herhangi birinin iştirak ettiği başka bir şirket olarak) işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu asgari 60 kiracısı olan en az 1 (bir) adet alışveriş merkezinin geliştiricisi ve yöneticisi olduğunu gösteren belgeler.

Yukarıda belirtilen evsafta bir alışveriş merkezinin geliştiricisi olunduğu; Türkiye 'de alışveriş merkezi geliştiricisi olarak tamamladığı projelere dair deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan ederek, geliştirme anlaşmaları veya projelerin inşaat sözleşmeleri ve varsa diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. Ayrıca hali hazırda yukarıda belirtine evsafta bir alışveriş merkezinin yöneticisi olduğu da alışveriş merkezi yönetim sözleşmesi ile belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici teminatının irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.

-------- K. İsteklinin (İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın) Mali durum bildirisi ve belgeler,

-------- L. Vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alacakları belge aslı,

-------- M. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alacaklan belge aslı,

-------- N. (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

-------- O. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

6- Kapalı Teklif Usulüne göre ihalede; teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası (Hançerli Mahallesi, 216. Sokak No:8 PK:55020 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası (Hançerli Mahallesi, 216. Sokak No:8 PK:55020 İlkadım/SAMSUN) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

