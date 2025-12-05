T.C. KONYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.



KONYA12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/252 EsasKonu : Gaiplik 2. İlan



İLAN

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile davalı Hülya Şevik arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davasında verilen ara karar gereğince, Açılan dava TMK 588. Ve devamı naddeleri kapsamında, "Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yöneltilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir." davası nedeniyle; Konya ili, Karatay ilçesi, Sarıyakup mah. 33722 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Ali kızı Emine, Ali kızı Şerife, Hasan oğlu Yakup, Hasan oğlu Niyazi, Mehmet oğlu Mustafa, Mehmet kızı Sıdıka'ya Hülya Şevik'in (TC 236***) kayyım olarak atandığı, TMK 588. Maddesi gereğince kayyım tayin edilen kişilerin mal varlığının on yıllık yönetim süresi dolmuş ve bugüne kadar hiçbir hak sahibi ortaya çıkmamıştır.Ali kızı Emine, Ali kızı Şerife, Hasan oğlu Yakup , Hasan oğlu Niyazi, Mehmet oğlu Mustafa, Mehmet kızı Sıdıka'nın hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. 33. Maddesi hükümleri gereğince iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren ALTI AY (6) içinde mahkememizin 2024/401 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.

