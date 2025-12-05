T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2024/106 01.10.2025

Karar : 2024/256

SANIK: BABAK ORUJOV, Şövket ve Ferudun oğlu,11/08/1992 AZERBEYCAN doğumlu, C0222449 pasaport numaralı, Azerbaycan vatandaşı tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 18/03/2024 tarihli ilamında sanık hakkında ; Esyayı Gümrük İşlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan ; 10 AY HAPİS VE 80,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu ilesuçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak sanığa verilen kısa süreli 10 ayhapiscezasının 300 tam günolan karşılığı üzerinden olmak üzere TCK.nın 50/1-amaddesi gereğince adli para cezasına çevrilmek sureti ile günlükleri TCK.nın 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak takdiren 20 TL'denparaya çevrilerek sanığın 6.000 TL ve 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Soruşturma sırasında el konularakGümrük Müdürlüğüne teslim edilen suça konu eşyaların 5607 sayılı yasanın 13. maddesi delaletiyle TCK'nın 54/4 maddesi gereğince, MÜSADERESİNE, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

Katılan vekili Av. Dilan Demirelli'nin 04/04/2024 havale tarihli istinaf dilekçesinde özetle; tütün mamulü olan kaçak eşyalar için cezada artırım yapılması gerekirken, bu hususun göz ardı edilmesi, yüksek değerdeki kaçak eşyalar yönünden alt sınırdan ceza tayininin ve araç müsaderesine yer olmadığına ilişkin hükmün bir kez daha incelenerek lehimize olarak bozulmasını yönünde karar verilmesi SONUÇ VE İSTEM :Yalnızca yukarıda açıklanan nedenlerle (Alt sınırdan ceza tayini, 5607 sayılı yasanın 3/10 maddesinin somut olayda uygulama alanı bulmasına karşın hükmün uygulanmaması ve araç müsaderesine yer olmadığına dair hüküm kurulması) istinaf istemimizin talebimiz doğrultusunda kabulü ile Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/106 E. -2024/256 K. sayılı kararının bozulmasına yahut mahkemeniz tarafından yeniden karar verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine yönelik karar verilmesini arz ve talep ederim

Basın No:ILN02350717

