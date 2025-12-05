05 Aralık 2025, Cuma
T.C. ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 05.12.2025 00:00 Güncelleme: 05.12.2025 00:02
T.C.
ÇAYCUMA5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ÇAYCUMA5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/71 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Zonguldak ili,Çaycuma ilçesi,Velioğlu Mahallesi 413 Parsele ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmaz hakkındaTMK nın 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, VELİOĞLU MAHALLESİ 413PARSEL SAYILI TAŞINMAZ
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı:
|Dava:
1- EKREM VERİMBAŞ 1- ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) 2- HÜSEYİN VERİMBAŞ 2- ÇAYCUMA MAL MÜDÜRLÜĞÜTarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 90 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
Basın No: ILN02350682
#ilan.gov.tr