T.C. BATMAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BATMAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/6 Esas

İLANEN TEBLİGATIN YAPILACAĞI

MÜTEVEFFA : MEHMET SAİT AKÇAN MİRASÇISI

MİRASÇI : BİRGÜL BİÇEN

Davacı vekili dava dilekçesinde; "Batman ili, Hasankeyf ilçesinde bulunan davacılara ait taşınmazda kamulaştırma kararı alınması nedeniyle DSI Genel Müdürlüğü tarafından Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/391 Esas numarasıyla kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın DSİ Genel Müdürlüğü adına tescili davası açıldığını, söz konusu parsel üzerinde bir tapulu bir de tapusuz ev bulunduğunu, bahse konu tapusuz ev için muhdesat aidiyetinin tespiti davası açmak üzere davacılara 1 aylık süre verildiğini, tapusuz evin davacıların miras bırakanı Abdurrahman Akçan'a ait olduğunu, söz konusu Ilısu Barajı'nın kamulaştırma alanında kaldığını, davaya konu parsel üzerinde bulunan tapusuz evin davacılar Gülsüm Akçan, Meltem Tarakçı, Zehra Günce, Emine Akçan, Kader (Akçan)Arburşu ve Şükran Akçan, Büşra Akçan , Hediye Berçem Akçan adın velayeten Nezahat Uçar'a ait olduğunun tespitine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini," talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili tarafından mahkememize sunulan 23/01/2020 tarihli dahili dava dilekçesi müteveffa Mehmet Sait Akçan mirasçısı olan Birgül Biçen'e dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini bildirir duruşma zaptının tebligata yarar adreslerine ulaşılamadığından, mirasçıların adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tebliğ edilememiş olduğu anlaşılmakla, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yargılamanın bırakıldığı 02/04/2026 günü saat 09.00'da müteveffa Mehmet Sait Akçan mirasçısı olan Birgül Biçen (T.C.17339914052)'in mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini usulüne uygun şekilde temsil ettirmeleri; aksi halde HMK'nın144. ve 186. maddeleri hükümleri gereğince yargılamaya ve tahkikate yokluklarında devam edilerek karar verileceği ve tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yapmanız, aksi halde yokluğunuzda karar verilecegi dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

