TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI



İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Hazineye ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'nci maddesi gereğince satış ihalesi yapılacaktır.

İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Ana Hizmet Binasında Bulunan Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 18.12.2025 Perşembe günü saat 14:30'da başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İlanda yer alan taşınmazlar Açık Teklif usulüyle ihale edilecek olup gerekli açıklamalar şartnamelerinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi, 3.000,00 (Üçbin) TL dosya ücreti karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir

S.No Adres / Mahalle Ada Parsel Niteliği Brüt Alan (m²) Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat 1 Akçakaya 3778 4 Konut Arsası 1.401,79 9.000.000,00 270.000,00 2 Akçakaya 3830 3 Konut Arsası 1.115,91 6.700.000,00 201.000,00 3 Akçakaya 3875 3 Konut Arsası 1.097,39 6.582.000,00 197.460,00 4 Akçakaya 3780 6 Konut Arsası 1.023,31 6.500.000,00 195.000,00 5 Akçakaya 3839 8 Konut Arsası 1.024,43 6.150.000,00 184.500,00 6 Akçakaya 3836 1 Konut Arsası 972,37 5.832.000,00 174.960,00 7 Akçakaya 3837 1 Konut Arsası 944,02 5.664.000,00 169.920,00 8 Akçakaya 3837 2 Konut Arsası 944,03 5.664.000,00 169.920,00 9 Akçakaya 3834 1 Konut Arsası 941,22 5.646.000,00 169.380,00 10 Akçakaya 3847 4 Konut Arsası 915,38 5.500.000,00 165.000,00

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,

2-) Varsa vergi levhası

3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-) "İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul" edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6'ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3'ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26'ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

Ödeme; satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanacaktır. İstekli tarafından talep edilmesi halinde satış bedelinin en az yüzde yirmibeşi peşin ödenmesi kaydıyla taksit tutarlarına kanuni faiz uygulanarak iki yıla kadar taksitlendirilecektir.

E-) DİĞER HUSUSLAR

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmazlar yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir. Ancak yerinde görmeyerek veya bilgi almadan ihaleye katılan şahısların ihalesi yapıldıktan sonraki itirazları kabul edilmeyecektir.



İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek ihale günü saat 12:00'den önce alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Basın No: ILN02350664

#ilan.gov.tr