SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN





ESAS NO : 2024/117 Esas

KARAR NO : 2025/312 Karar

DAVALI :VİLDAN KİRCHMAN

Davacı Fatih Yılmaz tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında; gerekçeli karar evrakı tebliğine karar verilmiş olup, davanın kabulü ile Silifke Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1487 Esas ve 2023/1390 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptaline, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanentebliğ olunur.04/11/2025

