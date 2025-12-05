05 Aralık 2025, Cuma
SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 05.12.2025 00:00 Güncelleme: 05.12.2025 00:24
İLAN
SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/117 Esas
KARAR NO : 2025/312 Karar
DAVALI :VİLDAN KİRCHMAN
Davacı Fatih Yılmaz tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında; gerekçeli karar evrakı tebliğine karar verilmiş olup, davanın kabulü ile Silifke Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1487 Esas ve 2023/1390 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptaline, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanentebliğ olunur.04/11/2025
Basın No: ILN02352166
