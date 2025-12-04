T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/473 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalı Abidin Uğurlu adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 160 ada 4 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TOKİ tarafından mahkememizin 2025/473 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.01.12.2025

Basın No: ILN02349719

