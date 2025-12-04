T.C. İSTANBUL ANADOLU 39. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/815 Esas 21.11.2025

Konu : Gaiplik İlanı Hk.

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Necdet ve Mahire evladı, 29/12/1981 doğumlu, 23513118802 T.C. Kimlik numaralı SEDAT ŞAHAN'ın hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden, hakkında gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olmakla, Medeni Kanun 33. Maddesi gereğince SEDAT ŞAHAN'ı tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise 6 ay içinde mahkememizin 2025/815 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ve kendisi hayatta ise mahkememize başvurması hususu ilan olunur 21.11.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 23513118802

ADI SOYADI : SEDAT ŞAHAN

BABA ADI : NECDET

ANA ADI : MAHİRE

DOĞUM TARİHİ : 29/12/1981

DOĞUM YERİ : KADIKÖY

İKAMETGAH ADRESİ : KARLIKTEPE MAH. KADIYORAN SK. NO:6 İÇ KAPI NO:8 KARTAL/İSTANBUL

