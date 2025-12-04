T.C. İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Mahkememizin 2024/42 esas sayılı dosyasında, Sanık MOKHLES KOUAKBI hakkında yağma suçundan sonuç olarak verilen 5 yıl hapis, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan sonuç olarak verilen 2 yıl 6 ay hapis, 500 TL adli para cezası, TCK 53 maddesi uyarınca verilen bir kısım hak yoksunlukları kararları, sanık ve müdafinin bu kararlara karşı sunmuş oldukları istinaf dilekçeleri, Geoff ve Pauune oğlu 1956 Tunus doğumlu Müşteki IAN EDWARD BARNARD'a tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1-Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstünde bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Müşteki açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 01.12.2025

