T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/193 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/193 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Adana İl, Seyhan İlçe, Arslandamı Mahallesi, 1028 Ada, 16 Parsel, A-2 Blok 4.Kat, 50 Nolu Bağımsız Bölüm Sayılı taşınmazdır. Taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Ana yapıya giriş onaylı mimari projesine ve yerinde yapılan incelemelere göre zemin kat güney cepheden sağlanmaktadır. Ana yapıda 2 adet asansör bulunmaktadır. Parselin çevre ve saha tanzimi yapılmış olup, parselin çevresi bahçe duvarı ile çevrilidir. Çevre ve saha tanzimi yapılmıştır.Ana yapının bakıma ihtiyacı bulunmamaktadır.Tespite konu ofis nitelikli 50 nolu bağımsız bölüm binanın 4.katında projesine göre güney cephede yer alan bina girişine göre sol tarafta, batı cephede yer alan asansör ve merdiven çıkışının sol karşı tarafında konumlu olup kuzey ve batı cephelidir. Taşınmaz, kat irtifakı esas onaylı mimari projesine göre 3 oda mutfak, antre, WC, 4 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Net 97 m² alanlı olup Brüt 110 m² alanlıdır. Tespit konusu taşınmazın katı, kattaki konum ve kullanım alanı ve mimari olarak onaylı mimari projesine uyumlu olduğu tesit edilmiştir.Taşınmazda zeminleri antre , mutfak seramik, tüm oda zeminleri parke kaplama, duvarları sıva üzeri plastik boya kaplama, tavanı düz tavan kenarları kartonpiyer, giriş kapısı çelik kapı, pencereleri PVC doğrama, iç mekan kapıları ahşap kapılıdır. Islak hacimlerin zemini ve duvarları seramik kaplamadır. Mutfak tezgahı granit ve dolapları mdf kaplamadır.

Adresi : Onur Mahallesi, Turhan CemalBeriker Bulvarı, Kiza İş Merkezi, A2 Blok, Bina No: 437/3, Kat:4, İçkapıno: 406(Tapu No:50 Bb) Seyhan / ADANA

Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 55.262,75 m2 Ofis: Net 97 m² alanlı olup Brüt 110 m² alanlıdır.

Arsa Payı : 2512/5526275

İmar Durumu : 1/1000 uygulama imar planı içerisinde; E 2,40 yoğunluklu,Ticaret Alanı, Taks:0.70, Yençok:27.50 metreyapılaşma koşullarına sahip,

Kıymeti : 4.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02350458

