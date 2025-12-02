ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili Av. tarafından sunulan dava dilekçesi uyarınca; 2025/69 esas sayılı dava konusu Samsun, Çarşamba, Karabahçe, 110 ada 1 parsel sayılı, maliki Emine Yılmaz, Emriye Kahraman; Nurhayat, Ceyhun, Mehmet, Tuncay, Hanife Kurt; Osman Tanır; Züleyha Altuntaş; Aynur Çevirme; Ümit Kablan; Nuray Koç; Emine Yılmaz olan, tarla nitelikli taşınmazın 22.035,56m²sinin ve üzerindeki ağaçların SASKİ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 19/06/2025 tarih, 779 sayılı kamulaştırma kararı verildiği,

2. Kamulaştırma için 31/07/2025 tarih, 13138537 sayılı valilik oluru alındığı,

3. Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Duruşmanın 14/01/2026 günü saat 11:05 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; davete uymayanların yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 25/11/2025

Basın No: ILN02346016

