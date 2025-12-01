01 Aralık 2025, Pazartesi
DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 01.12.2025 00:00 Güncelleme: 01.12.2025 00:00
İLAN
ESAS NO : 2025/580 Esas
Mahkememizde görülen Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
4721 sayılı TMK'nın 594. Maddesi gereğince; Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Üçkuyu mahallesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Kasul kızı Zeynep Bulut'un varsa mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını Mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02322898
