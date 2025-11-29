TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

MADDE 1- İHALENİN KONUSU, TARİHİ VE YERİ:

TAŞINMAZ SATIŞ İHALELERİ; Tokat İl Özel İdaresi tarafından; Tokat İli ,Zile İlçede yer alan aşağıda ki tabloda tapu kayıt bilgileri bulunan 2 adet Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık İhale (Artırma) ile şartnamesi ve şartname ekleri çerçevesinde 12/12/2025 Cuma günü saat 10:00'la 12:00 saatleri arasında aşağıda ki tabloda hizasında gösterilen gün ve saatte "26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Orhangazi Caddesi No:13'den bulunan Tokat İl Özel İdaresi Binasındaki İl Genel Meclis/İl Encümen Toplantı Salonunda, İl Encümeninin huzurunda yapılacak ihaleyle ayrı ayrı olmak üzere satılacaktır (Satışı Yapılacak Taşınmazlar Zile 2 Adet). TAŞINMAZ SATIŞ İHALELERİ;

TABLO I. 2886 SAYILI K. 45. MD. GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT TAPU BİLGİLERİ S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLE / KÖY MEVKİİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ m2 ARSA PAYI İDARE PAYI KAT-BAĞIMSIZ BÖLÜM NO CİNSİ/VASFI TAPUDAKİ ŞERHLER SINIRLARI TAPU KAYDINDA Kİ NİTELİĞİ /DURUMU İMAR DURUMU MEVCUT DURUMU TAHMİN EDİLEN MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNTAT MİKTARI %3 (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1. TOKAT Zile Dutlupınar ----- 26.27.D.b 525 1 450,00 250/3073 Tam 3. Kat Bağımsız Bölüm No 43 Bir Bodrum, Bir Zemin, Dört Normal , 11 Dükkan , 28 Büro, İki Çay Ocağı, İki Oteli Bulunan Betonarme İş Hanı Tapu Kaydındaki gibi Tapu Kaydındaki gibi Otel İmarlı Kat Mülkiyetli 10.853.617,76 325.608,53 12/12/2025 11:40 2. TOKAT Zile Dutlupınar ----- 26.27.D.b 525 1 450,00 250/3073 Tam 4. Kat Bağımsız Bölüm No 44 Bir Bodrum, Bir Zemin, Dört Normal , 11 Dükkan , 28 Büro, İki Çay Ocağı, İki Oteli Bulunan Betonarme İş Hanı Tapu Kaydındaki gibi Tapu Kaydındaki gibi Otel İmarlı Kat Mülkiyetli 10.853.617,76 325.608,53 12/12/2025 11:50

MADDE 2- TAŞINMAZ SATIŞ, SINIRLI GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ (İRTİFAK HAKKI) VE KİRALAMA İHALELERİNE AİT MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:

Satışa, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kiralamaya esas taşınmazların tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıdaki tablolarda belirtilmiştir.

MADDE 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

(1) Bu işe ait şartnameye göre yapılacak ihalelere katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Bu şartnamede ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idarenin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.

MADDE 4- İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR:

(1) Aşağıdaki kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

a) İdarenin;

1) İta amirleri,

2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

b) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler ile 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen OHAL kapsamında yayımlanan KHK gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

MADDE 5- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

A.Gerçek kişilerden;

Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini, Yatıracakları teminata ilişki belgeleri [ tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) , Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.], Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküleri, İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz,

B.İstekli tüzel kişilik olduğu takdirde;

Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi" ve Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekâletname, Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin, kamu tüzel kişisi için Türkiye'de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini, Yatıracakları teminata ilişki belgeleri [ tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) , Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.], Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküleri, İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi, Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

MADDE 6- DİĞER HUSUSLAR:

İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatlerinde Tokat İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhalelere ilişkin bilgiler İdaremizin www.tokatilözelidaresi.gov.tr adresinden görülebilir. İhale bedelleri, ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip, istekliye yapılacak tebligat sonrasında tebligatta belirtilen süre zarfında peşin olarak ödenecektir. Taşınmaz satış, kiralama ve Sınırlı Gayri Ayni Hak Tesisi (İrtifak Hakkı) ihalelerinde doğacak her türlü masraf, vergi, stopaj, harç, KDV, vb. isteklilere (kiracı ve alıcıya) aittir. Satışa esas taşınmazların imar durumları ilanda belirtilmiş olmasına rağmen, taşınmazların bağlı olduğu imara esas bölgedeki yetkili idarenin imar durumlarıyla ilgili kayıtları esas alınır. İstekliler taşınmazın imar durumunu, ilgili İdareden sorgulamakla mükellef olup, satışa esas taşınmazlar mevcut imar durumları ile satışa çıkarılmış, imar durumlarıyla ilgili değişiklik yapmak/yaptırmak vb. her tür işlem, masraflarıyla birlikte istekliye aittir. İstekli taşınmazı satın aldıktan sonra bunlarla alakalı İdareden hiçbir talepte bulunamaz hak iddia edemez. Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilemez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (İl Encümeni) ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderilebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Komisyon (İl Encümeni) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun (İl Encümeni) ihaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun (İl Encümeni) ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Yukarıda verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüklerindeki kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı İdare ve İdare çalışanları, mensupları sorumlu tutulamaz. Yukarıda ki tablolarda yer alan satışa esas taşınmazların tapu kaydı bilileri ilgili tapu müdürlüklerinden, imar durumları ise mevzuatınca imara yetkili ilgili kurum mevzuatına göre ilgili kurumlardan görülebilir veya sorulabilir. İdarenin bununla ilgili bir sorumluluğu yoktur ve aksi iddia edilemez. İhale dokümanının adaylara teslimi:

İhale dokümanı alacakların gerçek yada tüzel kişinin yetkilisi olduklarına ilişkin noter onaylı imza sirkülerini, vekâleten alacakların ise noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ahmet KAYHAN

Vali a.

Genel Sekreter

