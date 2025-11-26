ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ



ESAS NO : 2025/188

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numarası yazılı dosya ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespitive tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 21/11/2025

Sıra no Esas no İli İlçesi Mahalle Ada- Parsel no Malikler Mülkiyet

m2 İrtifak

m2 01 2025/188 İzmir Ödemiş Ortaköy 101 Ada 1 parsel

113 Ada 1 parsel

113 Ada 5 parsel Hamiyde İnat

Mehmet İnat

Necla Kaya

Hüdaye İnat

Molla Baş

Nevzat İnat 126,08

476,90

499,71

