26 Kasım 2025, Çarşamba

ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Giriş: 26.11.2025 00:00 Güncelleme: 26.11.2025 00:01
ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ESAS NO : 2025/188
KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numarası yazılı dosya ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespitive tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 21/11/2025

Sıra no Esas no İli İlçesi Mahalle Ada- Parsel no Malikler Mülkiyet
m2		 İrtifak
m2
01 2025/188 İzmir Ödemiş Ortaköy 101 Ada 1 parsel
113 Ada 1 parsel
113 Ada 5 parsel		 Hamiyde İnat
Mehmet İnat
Necla Kaya
Hüdaye İnat
Molla Baş
Nevzat İnat		 126,08
476,90
499,71

Basın No: ILN02342499
#ilan.gov.tr