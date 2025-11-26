26 Kasım 2025, Çarşamba
ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ESAS NO : 2025/188
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numarası yazılı dosya ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespitive tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 21/11/2025
|Sıra no
|Esas no
|İli
|İlçesi
|Mahalle
|Ada- Parsel no
|Malikler
|Mülkiyet
m2
|İrtifak
m2
|01
|2025/188
|İzmir
|Ödemiş
|Ortaköy
|101 Ada 1 parsel
113 Ada 1 parsel
113 Ada 5 parsel
|Hamiyde İnat
Mehmet İnat
Necla Kaya
Hüdaye İnat
Molla Baş
Nevzat İnat
|126,08
476,90
499,71
