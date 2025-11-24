ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/772 Esas 30/01/2024 İLAN

Dava Konusu Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Batıkent Mahallesi, Pafta N41C11A' da yer alan, kuzeyi, batısı ve doğusunun tapulama harici yer ile çevrili A harfi ile gösterilen 46779,00 m2 taşınmaz ile ilgili hak iddiasında bulunanlarıan mahkememizin 2020/772 Esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK'nın 713/2 maddesi gereğince tesciline karar verilebileceği hususu İLAN OLUNUR.

