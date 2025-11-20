BOLVADİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BOLVADİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2025/289 Esas

DAVALILAR: GONCA ÖZDEMİR (TC:125*****988)(TC:12547444988: )

MÜRÜVET ÖZDEMİR(TC:222*****684)

Davacı Latif AYDEMİR tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle: Davalılardan Ramazan Özdemir, Bolvadin İcra Müdürlüğü'nün 2025/60 sayılı icra takip dosyasında, davacı Latif Aydemir'e borçlu olması sebebiyle Borçlu davalı Ramazan'ın, murisleri olan annesi Döne Özdemir'den ve babası Kadir Özdemir adına kayıtlı taşınmazlara haciz konulduğu ve ortaklığın giderilmesi davası açıldığı, dava konusu Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi Kemerkaya Köyü 151 parsel, Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi Kemerkaya Köyü 2161 parsel,Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü 2178 parsel,Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü 2380 parsel,Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Yukarı Kurudere köyü 107 ada 38 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Durusma Günü: 08/01/2026 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02337280

#ilan.gov.tr