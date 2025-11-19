T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/5 Tereke

SIDIKA BALABANLI - 14749338638

Mahkememizde görülmekte bulunan terekenin tasfiyesi davasının verilen kararı gereğince,

14749338638 T.C. Kimlik nolu müteveffa SIDIKA BALABANLI'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiği ve tasfiyeye yeterli mal varlığı bulunmadığı, İİK'nun 217. maddesi uyarınca gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

Alacaklılar veya mirasçılar tarafından 30 günlük yasal süre içerisinde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine ve tasfiyeye devam edilmesi istenilerek tasfiye masrafı olarak şimdilik 50.000,00-TL peşin verilmediği takdirde tasfiyenin kapatılacağı ilan olunur.

