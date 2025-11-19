19 Kasım 2025, Çarşamba
İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2025/1249 Esas
MUHARREM GÜNGÖR arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KADEM HAYR'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02.10.2025
GAİP TC KİMLİK NO: 45604390966
ADI SOYADI: KADEM HAYR
BABA ADI: ABDULLAH
ANA ADI: HAVVA
DOĞUM TARİHİ: 01/07/1884
DOĞUM YERİ: ARABİSTAN
