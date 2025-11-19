BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/1188 Esas

KARAR NO : 2025/638

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Khlef ve Khaddog oğlu, 15/12/1965 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı AKRAM KHLEF tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 14.11.2025

