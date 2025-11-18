GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1292 Esas

DAHİLİ DAVALI : LEYLA ÇAKIR

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı Leyla ÇAKIR' a adına dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin dava dilekçesinde; Giresun İli, Merkez İlçesi, Barça Köyü, Ustalı - Lazoğlu Mevkii, 143 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın davacı ile davalılara ait olduğunu, bu taşınmazın kullanımında tarafların anlaşamadıklarını, bu nedenle dava konusu olan Giresun İli, Merkez İlçesi, Barça Köyü, Ustalı - Lazoğlu Mevkii, 143 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın öncelikle taksim, taksimi mümkün olmazsa satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep etmiş olup, evrakın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde 150.00 TL delil avansıyla birlikte HMK 317. maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı içerir şekilde HMK 318. Maddesi uyarınca delillerinizi bildirip eklemek suretiyle HMK 129. Maddesine uygun olarak davaya cevap verebileceğiniz, HMK'nın 114. Maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı yapılabileceği, aksi takdirde HMK'nın 322/1. Maddesi delaletiyle HMK'nın 128. Maddesine göre davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verip, ilk itirazlarınızı bildirmediğiniz takdirde ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı hususu kendisine tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan dahili davalı Leyla ÇAKIR yönünden Tebligat Kanunun 28/1 maddesi uyarınca ilan olunur.

