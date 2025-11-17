HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Esas No : 2025/702

Dosya No : 2025/1664

Sanık : HÜSEYİN YAMANER : Suphi v Emine oğhlu 25/10/1986 Antakya doğumlu

Suç : Kullanmak için uyuşturucu ve ayuyarıcı madde satın almak , kabul etmek , bulundurmak ve kullanmak

Suç Tarihi : 16/10/2020-17/12/2023

Suç Yeri : Hatay/ Merkez , Hatay /Altınözü

Kanun Maddesi : 5237 SY TCK .191/, 43/1, 62/1, 53/1-2-3

Sanığa Verilen Hüküm : 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

