NAMIK KEMAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

NAMIK KEMAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN CİNSİ, KIYMETİ VE SATIŞ ŞARTLARI:

1-) Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi adresinde bulunan ve Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğünün 3032 ada, 51 parselde 18/855 pay/payda 4.656,05 m2 tam hisseli A Blok 4. Kat + Çatı 20 nolu Bağımsız bölüm olan Dubleks dairenin geriş katı 131 m2 ( 111 m2 kapalı alan, 20 m2 balkon) dubleks kat 8 m2, kapalı alan , 28 m2 teras alanı mevcuttur. A Blok 20 nolu dubleks dairenin toplam alanı ise dubleks kat , dublekste kendisine ait teras kat ile birlikte ise (111,00 m2 + 20,00m2 + 8,00 m2 + 28,00 m2) toplam 167,00 m2 olup dubleks mesken yeri vasıflı taşınmaz amme alacağının tahsili için açık artırma ile satışı yapılacaktır.

2-) Taşınmaz Hürriyet mahallesi sınırları içinde, Damlarca mevkiinde Tepe başı caddesi Fikret Hakan Sokak üzerinde bir konumdadır. Tepe başı caddesini kestiği noktada, yan cephesi Fikret hakan sokağa diğer cephesi ise komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgene benzer bir yapıdadır. Caddeye yakın olması ve toplu taşıma araç güzergahları üzerinde olması nedeniyle toplu ulaşım araçları ile ana arterlere ulaşımı mevcuttur. Okul, sağlık ocağı, ibadethaneye yakın bir mesafededir. Etrafında siteler, 5-6 katlı yapılar, ticari işletmeler mevcuttur. Taşınmaz çevre yoluna 220 metre , İbrahim Çandarlızade caddesine 350 metre Fatih Sultan Mehmet Bulvarına 700 metre mesafededir. Orta ve üst gelir düzeyine sahip kesimin yaşadığı lokasyondur.

Dairede hali hazırda kiracı bulunmaktadır.

3-) TAKDİR OLUNAN RAYİÇ DEĞERİ: 6.000.000,00-TL (KDV % 20, Damga V.binde 5.69) Tapu harcı ve masrafları alıcıya ait olup, satış günündeki güncel oranlar geçerlidir.

4-) Artırmaya katılacaklardan, gayrimenkulün takdir edilen değerinin %7,5' i nispetinde teminat alınacaktır. Bu teminatlar 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10'ncu maddesinin 1 ila 4'ncü bentlerinde yazılı para, Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, hazine tahvil ve bonoları veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Hükumetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilatlardır. (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.)

5-) İştirakçilerin bu teminatlarını ihale günü saat 10:00' a kadar dairemiz ya da herhangi bir vergi dairesi veznesine, katılımcının vergi veya T.C kimlik numarası belirtilerek, Emanet hesabına ve dekont üzerine 'Gayrimenkul Geçici teminatıdır.' ibaresi yazılarak yatırılabilecek olup, ayrıca teminat Namık Kemal Vergi Dairesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Tekirdağ Şubesindeki TR630001000106083866735001 IBAN nolu hesabına da yatırılabilir.

Yatırılan teminatlara ilişkin ödeme belgelerinin ihale günü saat en geç 10:30' a kadar Satış Komisyonu Başkanlığına (Tekirdağ Defterdarlığı Ana Hizmet Binası 4.kat) ibraz etmeleri gerekmektedir.

Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edileceği, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

6-) Gayrimenkul satışının 1. ihalesi 26.11.2025 Çarşamba günü saat: 11:00' de Tekirdağ Defterdarlığında (Atatürk Mahallesi 318 Sk: No: 1 Süleymanpaşa/Tekirdağ adresinde) Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık artırma yoluyla yapılacaktır. İlk satışta alıcı çıkmadığı veya kanuni miktara ulaşılamadığı taktirde 2. ihale, 7 gün sonra 03.12.2025 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

7-) Satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde açık olup, şartnameden isteyenler mesai saatleri dahilinde Namık Kemal Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edebilirler. Satışa iştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

8-) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak 03.12.2025 Çarşamba günü saat 11:00'de yine aynı adreste aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9-) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu; İLAN OLUNUR

