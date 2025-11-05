ADANA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı: E.36805804-2014/1310-Ceza Dava Dosyası



İLAN

Adana 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 31/01/2023 tarih ve 2014/1310 Esas 2023/92 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile Ali ve Fatıma Kenan El-Mulhim oğlu 1996 (Tadif) doğumlu, ABDULKERİM EL-ALLO hakkında;

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçunun suç tarihinin 13/08/2014 olduğu, 66/1-e maddesi gereğince 8 yıllık zamanaşımı süresine tabii olduğu, zaman aşımını kesen son işlemin 07/11/2014 tarihi olduğu, olağan zaman aşımı süresinin inceleme tarihi itibariyle dolduğu anlaşılmakla sanık hakkında açılan davanın 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca dava zaman aşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE, Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren iki hafta Mahkememize veya başka yer mahkemelerine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak vehakime onaylatmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02325275

#ilan.gov.tr