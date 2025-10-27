SİİRT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SİİRT İCRA DAİRESİ'NDEN

İLANEN TEBLİGAT

DOSYA NUMARASI: 2024/120 TALİMAT

ALACAKLI : TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 4560004685 Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Müjde Otman Alkan

Cevatpaşa Mah.Gazi Cad.No23A Halkbank Diyarbakır Bölge Koordinatörlüğü Sur/Diyarbakır Sur / DİYARBAKIR

BORÇLU : EMAYIR YAPI İNŞAAT GIDA TEKSTİL KONFEKSİYON PETROL ÜRÜNLERİ YEMEKÇİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3331505371Vergi Nolu,

Bahçelievler Mah.İsmet Aydın Cad.Emayır Park A Blok Sitesi Emayır Park A Blok No:17/1 İç Kapı No:23 Siirt Merkez / SİİRT

BORÇLU : EMAYIR İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM NAKLİYE GIDA TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3330766116Vergi Nolu,

Bahçelievler Mah.İsmet Aydın Cad.Emayır Park A Blok Sitesi Emayır Park A Blok No:17/1 İç Kapı No:23Siirt Merkez / SİİRT

Siirt İl, Merkez İlçe, KOOPERATİF Mahalle/Köy, 1087 Ada, 93 Parsel, 23 Nolu Bağımsız Bölüm

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:00 Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:00 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:00

Siirt İl, Merkez İlçe, KOOPERATİF Mahalle 1087 Ada, 93 Parsel, 29 Nolu Bağımsız Bölüm

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:40

Alacaklı tarafından yukarıda yazılı alacağın tahsili için hakkınızda yapılan icra takibinde; adreslerinize gönderilen tebligatlar bila tebliğ edilmiş olması ve zabıtaca yaptırılan tetkikat ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadığından kanuni sürelere 15 gün ilavesi ile SATIŞ İLANININ ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda taşınmaz bilgileri ve bilirkişi marifetiyle kıymeti tespit edilen gayrimenkullerin açık artırma usulü ile satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiş olup, satış bilgileri yukarıdaki gibidir. İşbu ilan tarafınıza İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02320822

#ilan.gov.tr