CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Sayı: 2024/5 Esas
Konu: ilan hk.
İLAN METNİ
DAVACI : TEDAŞ
TEBLİĞ İSTENENDAVALILAR :ÖMER FARUK BUHARALI (TCKN:60715040654)
: BAHADIR BUHARALI (TCKN: 60715040654)
Bilirkişi raporu özeti:
Dava konusu; Konya ili, Cihanbeyli İlçesi, Böğrüdelik Mahallesi, Gelincik Mezarlığı mevkii,
1.771,63 m2 yüzölçümlü, Yol vasıflı, O ada 3113 parseldeki; 85,02 m2 İrtifak hakkı kamulaştırma bedelleri; taşınmazın irtifak hakkı kamulaştırma bedeli 3.708,91 TL olup toplam kamulaştırma bedeli 3.708,91 TL'dir.
Mahkememizin 15/10/2025 tarihli duruşmasında, duruşma 28/01/2026 günü saat 11:20'ye bırakılmıştır.
Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.
