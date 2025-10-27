CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2024/5 Esas

Konu: ilan hk.

İLAN METNİ

DAVACI : TEDAŞ

TEBLİĞ İSTENENDAVALILAR :ÖMER FARUK BUHARALI (TCKN:60715040654)

: BAHADIR BUHARALI (TCKN: 60715040654)

Bilirkişi raporu özeti:

Dava konusu; Konya ili, Cihanbeyli İlçesi, Böğrüdelik Mahallesi, Gelincik Mezarlığı mevkii,

1.771,63 m2 yüzölçümlü, Yol vasıflı, O ada 3113 parseldeki; 85,02 m2 İrtifak hakkı kamulaştırma bedelleri; taşınmazın irtifak hakkı kamulaştırma bedeli 3.708,91 TL olup toplam kamulaştırma bedeli 3.708,91 TL'dir.

Mahkememizin 15/10/2025 tarihli duruşmasında, duruşma 28/01/2026 günü saat 11:20'ye bırakılmıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

