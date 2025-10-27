ANKARA 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/48 Esas

Davacı Mustafa Gürpınar ile Davalı Altındağ Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Mahkememizde görülmekte olan tapusuz taşınmazın tescili davası nedeniyle; T.M.K. 713 maddesi uyarınca davaya konu Ankara İli Aydıncık mahallesi 126 ada içerisinde bulunan ve Kuzeyinde arazi yolu ve sonrası 126 ada 62 parsel, Doğusunda arazi yolu ve yol sonrası 126 ada 61 parsel, güneyinde yol ve yol sonrası 129 ada 133 parsel numaralı parsel, batısında tescil harici alan, kuzeybatısında 126 ada 64 parsel ile çevrili alan ile Aydıncık Mahallesi 151 ada içerisinde ve kuzeyinde tescil harici alan, doğusunda 151 ada 146 parsel, güneyinde arazi yolu ve sonrası tescil harici bırakılmış alan batısında 151 ada 154 parsel ile çevrili taşınmazlarda hak ve ilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıdaki esas numarası yazılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur.

