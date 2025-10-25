YALOVA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YALOVA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

DOSYA NO : 2014/336 Esas

KARAR NO : 2017/524

MÜŞTEKİ SANIK :ALEKSANDRE SONGULASHVİLİ, Şhota ve Angela'dan olma 1955 GÜRCİSTAN doğumlu.

SUÇ :Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala zarar verme

SUÇ TARİHİ : 22/09/2011

SUÇ YERİ : YALOVA/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 17/07/2017

UYGULANAN

MADDELER : 5237 SAYILI TCK 142/1-b, 53/1 (a-c-d-e),53/3,116/2, 53/1 (a-c-d-e),53/3,,151/1

CEZALAR : 3 YIL HAPİSCEZASI BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKMA- 1 YIL HAPİS VE BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKMA -8 AY HAPİS BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKMA

Sanık Aleksandre Songulashvili hakkında Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme,mala zarar verme suçlarından yapılan yargılama sonucunda yukarıda yazılı kanun maddeleri uyarınca mahkumiyetine karar verilmiş, gıyabi karar sanığın göstermiş olduğu tüm adreslerinden aranmasına rağmen bulunamadığın'dan İş bu ilan metni yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, hükmün ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya sanık tarafından zabıt katibine tutanağa bağlanarak beyanda bulunmak sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna gidilebileceği , gidilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22/10/2023

