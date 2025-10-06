T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ

Dosya No : 2024/8989 ESAS

İLAN

30/09/2025

ALACAKLI : ÜÇLER GENÇ, 66*******72TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Deniz Kuruöz Pamucak Mahallesi 904. Sokak No:11 Belgemen Apartmanı Kat:2 Daire:4 Deniz Hukuk Bürosu Aksaray Merkez / AKSARAY

MURİS : NAİL YAR, 39*******62 TC Nolu,

MİRASÇI : RABİA YAR, Nail ve Ayşe Kızı, 1975 D.lu, 39*******82TC Nolu,

BORÇ MİKTARI : 23.855.994,27.TL. (30/09/2025 İtibariyle)

Muris Nail Yar'ın dosya alacaklısına borçlu olup, hakkında başlatılan icra takibinin kesinleşmesinden sonra vefat ettiği anlaşılmıştır.

Dosya borçlusu murisin mirasçıları olarak, ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirası reddedip etmediğiniz, reddetmiş iseniz 7 gün içinde mahkemeden alınmış red kararı ile birlikte icra dosyasına bildirmeniz, aksi halde yine 7 günlük süre içerisinde bildirilen borç miktarını faiz ve masrafları ile birlikte Müdürlüğümüz dosyasına yatırmanız, yatırmadığınız taktirde icra marifetiyle tahsili yoluna gidilecektir.

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen mirasçı Rabia Yar'a Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02306183

