SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/195 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4933 Ada 18 Parsel Parseldeki 4.695,25m2 yüzölçümlü A / 2. Kat / - / 11 bağımsız bölüm niteliği 'Mesken' Ana Taşınmaz Niteliği 'Üç adet dört katlı betonarme mesken ve arsası' olan gayrimenkul, Dairenin brüt alanı 158,41 m2, net alanı 83,10 m2dir.
Adresi : Bahse Konu Bağımsız Bölümün Açık Adresi, Sakarya, Adapazarı, Tepekum Mah., 1178Nolu Sok., 2/1 Bahçekent Sitesi Adapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 83,10 m2
Arsa Payı : 2540/134150
İmar Durumu : dosyasında
Kıymeti : 5.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: dosyasında
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 12:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 12:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 12:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 12:21
01/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
