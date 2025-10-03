T.C.

SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 12:21

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4933 Ada 18 Parsel Parseldeki 4.695,25m2 yüzölçümlü A / 2. Kat / - / 11 bağımsız bölüm niteliği 'Mesken' Ana Taşınmaz Niteliği 'Üç adet dört katlı betonarme mesken ve arsası' olan gayrimenkul, Dairenin brüt alanı 158,41 m2, net alanı 83,10 m2dir.Adresi : Bahse Konu Bağımsız Bölümün Açık Adresi, Sakarya, Adapazarı, Tepekum Mah., 1178Nolu Sok., 2/1 Bahçekent Sitesi Adapazarı/ SAKARYAYüzölçümü : 83,10 m2Arsa Payı : 2540/134150İmar Durumu : dosyasındaKıymeti : 5.500.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: dosyasında

01/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02304838

