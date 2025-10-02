KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KIRIKKALE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/15 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 12:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 12:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 12:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 13:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yaylacık 1. Kısım Mahallesi 179 ada 6 parsel:Arsa vasfındadır. Düz bir topografyaya sahiptir. İmar planında ayrık nizam 4 katlı Taks: 0,40 Kaks: 1,60 konut olarak planmıştır. Elektrik, su, yol gibi her tür belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Hükümet Konağına 500 mt, Cumhuriyet meydanına 750 mt, Adliye Binasına 300 metre, en yakın Hastaneye 2100 metre, Otogara 2000 mt, Podium Avni 2000 mt mesafede yer. almaktadır. Merkeze yaklaşık 750 mt mesafededir. Parsel üzerinde yapılaşma ve zirai faaliyet bulunmamaktadır.Adresi : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yaylacık 1. Kısım Mahallesi 179 Ada 6 ParselYüzölçümü : 411 m2 - İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır. - Kıymeti : 4.110.000,00 TLKDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yaylacık 1. Kısım Mahallesi 179 ada 5 parsel: Arsa vasfındadır. Düz bir topografyaya sahiptir. İmar durumu; ayrık nizam 4 katlı Taks: 0,40 Kaks: 1,60 konut olarak planmıştır. Elektrik, su, yol gibi her tür belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Hükümet Konağına 500 mt, Cumhuriyet meydanına 750 mt, Adliye Binasına 300 metre, en yakın Hastaneye 2100 metre, Otogara 2000 mt, Podium Avni 2000 mt mesafede yer. almaktadır. Merkeze yaklaşık 750 mt mesafededir. Parsel üzerinde yapılaşma ve zirai faaliyet bulunmamaktadır.Adresi : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yaylacık 1. Kısım Mahallesi 179 Ada 5 ParselYüzölçümü : 400 m2 - İmar Durumu :Yukarıda açıklanmıştır. - Kıymeti: 4.000.000,00 TLKDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02303752

