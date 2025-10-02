02 Ekim 2025, Perşembe
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 02.10.2025 00:00
T.C.
KIRIKKALE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/15 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yaylacık 1. Kısım Mahallesi 179 ada 6 parsel:Arsa vasfındadır. Düz bir topografyaya sahiptir. İmar planında ayrık nizam 4 katlı Taks: 0,40 Kaks: 1,60 konut olarak planmıştır. Elektrik, su, yol gibi her tür belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Hükümet Konağına 500 mt, Cumhuriyet meydanına 750 mt, Adliye Binasına 300 metre, en yakın Hastaneye 2100 metre, Otogara 2000 mt, Podium Avni 2000 mt mesafede yer. almaktadır. Merkeze yaklaşık 750 mt mesafededir. Parsel üzerinde yapılaşma ve zirai faaliyet bulunmamaktadır.
Adresi : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yaylacık 1. Kısım Mahallesi 179 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 411 m2 - İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır. - Kıymeti : 4.110.000,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 12:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 12:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 12:00
Özellikleri : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yaylacık 1. Kısım Mahallesi 179 ada 5 parsel: Arsa vasfındadır. Düz bir topografyaya sahiptir. İmar durumu; ayrık nizam 4 katlı Taks: 0,40 Kaks: 1,60 konut olarak planmıştır. Elektrik, su, yol gibi her tür belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Hükümet Konağına 500 mt, Cumhuriyet meydanına 750 mt, Adliye Binasına 300 metre, en yakın Hastaneye 2100 metre, Otogara 2000 mt, Podium Avni 2000 mt mesafede yer. almaktadır. Merkeze yaklaşık 750 mt mesafededir. Parsel üzerinde yapılaşma ve zirai faaliyet bulunmamaktadır.
Adresi : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yaylacık 1. Kısım Mahallesi 179 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 400 m2 - İmar Durumu :Yukarıda açıklanmıştır. - Kıymeti: 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02303752
#ilan.gov.tr