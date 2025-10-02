T.C.

İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/338 Esas

Davacı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Ahmet ve Bahriye oğlu, 26/10/1946 doğumlu, 143*****272 Hüseyin GENÇOĞLU'NUN yapılan araştırmalar sonucunda açık adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi, bilirkişi raporunun özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi özetle; Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Merkez Mahallesi, 168 ada 12 parsel sayılı taşınmazın davalıların hissesine tekamül eden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi dava ve talep edilmiştir. Bilirkişi heyetinin raporunda taşınmaz malikleri adına adına ödenmesi gereken toplam kamulaştırma bedeli 8.712,62-TL olarak hesaplanmıştır.Duruşma Günü: 05/11/2025 günü saat: 09:45'de duruşma salonunda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK 320 ve 321 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02304267

