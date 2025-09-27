T.C.

ELMADAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



Sayı: 2024/90 Esas

Davacı Melek Buse Varlı ile Davalılar , İLAYDA KÜBRA VARLI, VAHDET VARLI arasında Mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle; Dava konusu soybağının reddine ilişkin davalı 11504110676 T.C. Kimlik numaralı Vahdet Varlı'nın açılan davadan haberdar olması gerektiği, bu nedenle gerekli evrakların davalıya tebliğ edilmesi gerekmektedir. Dilekçeler safhasının tamamlanmasından sonra H.M.K 139 maddesi gereğince taraflara ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02300574

#ilan.gov.tr