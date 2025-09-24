BİNGÖL KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya No: 2024169 Esas

Davacı Bingöl Maliye Hazinesi ile davalılar arasında yapılan kadastro tespitine itiraz davası ile verilen ara karar gereğince davalılardan Recep ÇIĞ mirasçı Orhan ÇIĞ'a tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamış, bu nedenle Yargıtay Bozma ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dahili davalının duruşmanın bırakıldığı20/11/2025 günü saat: 09:35'te Bingöl Kadastro Mahkemesinde yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve karar verileceği hususu ve Yargıtay bozma ilamı ilanen tebliğ olunur.

Dahili Davalı : Orhan ÇIĞ - 27724287852,Recep ve Fatma oğlu, 01/01/1977 Bingöl doğumlu,

Basın No: ILN02298280

#ilan.gov.tr