T.C. ADANA 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/102 Esas

KARAR NO : 2025/270 Karar

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin 06/05/2025 tarih ve 2025/102 Esas 2025/270 Karar sayılı ilamı ile 3/18 maddesi gereğince hakkında 4 YI L 6 AY HAPİS ve 750.000,00-TL ADLİ PARA cezası, TCK 58/6 maddesi gereğince tekerrür hükümlerinin uygulanması ile karar tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilen Mustafa ve Behiye oğlu, 01/06/1975 Adana doğumlu, Barış Mah. 50195 sok. No:17 iç kapı no:6 Seyhan/ADANA adresin de kayıtlı Sanık HALİT GÜVEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkındaki gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.09.2025

