T.C. SİLİVRİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2016/336 Esas

KARAR NO : 2024/325

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/05/2024 tarihli ilamı ile 3/3 maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ve 2.000,00TL Adli Para CEzası ile CEzalandırılan ve TCK.51/1 maddesi gereğince sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine karar verilen Dimitar ve Cvrtka'dan olma 1973 doğumlu IVAN DIMITROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50.000'in üzerinde yurt genelinde yayın yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.09.2025

