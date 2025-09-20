T.C. VAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/221 Esas

Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle Van ili, Merkez ilçesi, Selimbey Mahallesinde bulunan 150 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 1/8'lik kısmının hissesi malik Arif kızı Hatice adına kayıtlı olduğunu, bu kişinin sağ olup olmadığının ve yaşayıp yaşamadığının bilinmediğini mütegayyip olduklarını belirterek bu kişi adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiş olmakla, gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazine adına tescil edilebileceği ilan olunur.16.09.2025

