T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/468

İLAN

DAVALI : ERAY KOŞMAZ - Halil ve Mukaddes oğlu, 05/04/1986 doğumlu.

Durusma günü olan 18/12/2025 günü saat 10:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır olmadığınız veya vekil ile temsil edilmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının iddiasını değiştirebileceği veya genişletebileceği hususları, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02295382

#ilan.gov.tr