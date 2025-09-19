İSPİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların Satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. İnci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tahmini bedel üzerinden ve belirtilen Tarih ve Saatte İspir Belediyesinde toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

İhaleye katılma isteyen isteklilerin; Yasal yerleşim yerini (İkametgâh) gösterir belgeyi Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri şarttır. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İspir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlar' da teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR. Geçici teminat muhammen bedelin %3'ü oranında hesap edilmiş olup isteklilerin hesap edilen geçici teminat bedelini Türkiye Halk Bankası İspir

Şubesinin IBAN TR11 0001 2001 3350 0007 0000 21 no'lu hesaba yatırılması ardından geçici teminat bedeline ait alındıyı ihale saatinde Encümen Başkanına ibraz etmeleri gerekmektedir.



SATIŞI YAPILACAKLAR

Mahalle Ada/Parsel Saat Tarih Nitelik Yüzölçümü (m2) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) ULUBEL 101/12 14.00 30.09.2025 Susuz Tarla 484,67 280.000,00 8.400,00 ÇATAKKAYA 172/2 14.05 30.09.2025 Arsa 41,52 100.000,00 3.000,00 YUKARI 156/12 14.10 30.09.2025 Arsa 544,74 7.500.000,00 225.000,00 ÇAYIRBAŞI 120/1 14.15 30.09.2025 Tarla 14405,24 1.120.000,00 33.600,00 BAHÇELİ 147/25 14.20 30.09.2025 Arsa 356,07 120.000,00 3.600,00

Basın No: ILN02295523

#ilan.gov.tr