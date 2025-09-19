BERGAMA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
BERGAMA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Bergama Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.15/09/2025
|Dosya No
|Davalılar
|Mah/Köy
|Ada/Parsel
|Kamulaştırılacak Alan
|2025/180
|Gülser Özcan
|Kurtuluş Mah.
|577 ada, 2 parsel
|144,77 m² daimi irtifak hakkı
|2025/181
|Mihriban Engin
|Hamzalı Süleymaniye Mah.
|105 ada, 19 parsel
|40,18 m² daimi irtifak hakkı
|2025/182
|Alper Gönen, Fatma Gönen, Oğuz Gönen
|Hamzalı Süleymaniye Mah.
|106 ada, 64 parsel
|6,76 m² mülkiyet hakkı + 239,66 m² daimi irtifak hakkı
|2025/183
|Hayri Çalıkuşu
|Hamzalı Süleymaniye Mah.
|106 ada, 67 parsel
|5,76 m² mülkiyet hakkı + 1641,12 m² daimi irtifak hakkı
|2025/184
|Sevim Över, Gülşen Ataş, İlyas Över, Sevgül Özcan, Emine Erpulat
|Hamzalı Süleymaniye Mah.
|106 ada, 37 parsel
|6,25 m² mülkiyet hakkı + 1278,42 m² daimi irtifak hakkı
|2025/185
|Muradiye Durak, Hüseyin Aktaş, Adnan Aktaş, Erhan Aktaş, Reyhan İmre, Ömer Ulus, Mukaddes Ayhan, Ercivan Sakıcı, Emel Akgöl, Seher Koç, Adile Çalıkuşu, Necdet Ulus, Şenay Hardal, Yasemin Ulus, Nergis Kahraman, Yalçın Ulus, Seçil Cengi
|Hamzalı Süleymaniye Mah.
|103 ada, 51 parsel
|13,47 m² daimi irtifak hakkı
|2025/186
|Ayşe Süzer
|Eğiller Mah.
|105 ada, 21 parsel
|3191,00 m² daimi irtifak hakkı
|2025/187
|Hikmet Güzeluyar
|Durmuşlar Mah.
|129 ada, 13 parsel
|1983,41 m² daimi irtifak hakkı
|2025/188
|Mustafa Parçar
|Durmuşlar Mah.
|121 ada, 25 parsel
|1844,78 m² daimi irtifak hakkı
|2025/189
|Güllüzar Güzeluyar
|Durmuşlar Mah.
|121 ada, 17 parsel
|11,73 m² mülkiyet hakkı + 174,90 m² daimi irtifak hakkı
|2025/190
|Rahman Altıntaş, Rahim Altıntaş, Ferah Altıntaş, Burcu Altıntaş, Nazlıcan Altıntaş
|Durmuşlar Mah.
|299 ada, 2 parsel
|23,78 m² mülkiyet hakkı + 647,44 m² daimi irtifak hakkı
|2025/191
|Akile Karabıyık
|Durmuşlar Mah.
|120 ada, 5 parsel
|6,76 m² mülkiyet hakkı + 2144,40 m² daimi irtifak hakkı
Basın No: ILN02295984
#ilan.gov.tr