BERGAMA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Bergama Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.15/09/2025

Dosya No Davalılar Mah/Köy Ada/Parsel Kamulaştırılacak Alan 2025/180 Gülser Özcan Kurtuluş Mah. 577 ada, 2 parsel 144,77 m² daimi irtifak hakkı 2025/181 Mihriban Engin Hamzalı Süleymaniye Mah. 105 ada, 19 parsel 40,18 m² daimi irtifak hakkı 2025/182 Alper Gönen, Fatma Gönen, Oğuz Gönen Hamzalı Süleymaniye Mah. 106 ada, 64 parsel 6,76 m² mülkiyet hakkı + 239,66 m² daimi irtifak hakkı 2025/183 Hayri Çalıkuşu Hamzalı Süleymaniye Mah. 106 ada, 67 parsel 5,76 m² mülkiyet hakkı + 1641,12 m² daimi irtifak hakkı 2025/184 Sevim Över, Gülşen Ataş, İlyas Över, Sevgül Özcan, Emine Erpulat Hamzalı Süleymaniye Mah. 106 ada, 37 parsel 6,25 m² mülkiyet hakkı + 1278,42 m² daimi irtifak hakkı 2025/185 Muradiye Durak, Hüseyin Aktaş, Adnan Aktaş, Erhan Aktaş, Reyhan İmre, Ömer Ulus, Mukaddes Ayhan, Ercivan Sakıcı, Emel Akgöl, Seher Koç, Adile Çalıkuşu, Necdet Ulus, Şenay Hardal, Yasemin Ulus, Nergis Kahraman, Yalçın Ulus, Seçil Cengi Hamzalı Süleymaniye Mah. 103 ada, 51 parsel 13,47 m² daimi irtifak hakkı 2025/186 Ayşe Süzer Eğiller Mah. 105 ada, 21 parsel 3191,00 m² daimi irtifak hakkı 2025/187 Hikmet Güzeluyar Durmuşlar Mah. 129 ada, 13 parsel 1983,41 m² daimi irtifak hakkı 2025/188 Mustafa Parçar Durmuşlar Mah. 121 ada, 25 parsel 1844,78 m² daimi irtifak hakkı 2025/189 Güllüzar Güzeluyar Durmuşlar Mah. 121 ada, 17 parsel 11,73 m² mülkiyet hakkı + 174,90 m² daimi irtifak hakkı 2025/190 Rahman Altıntaş, Rahim Altıntaş, Ferah Altıntaş, Burcu Altıntaş, Nazlıcan Altıntaş Durmuşlar Mah. 299 ada, 2 parsel 23,78 m² mülkiyet hakkı + 647,44 m² daimi irtifak hakkı 2025/191 Akile Karabıyık Durmuşlar Mah. 120 ada, 5 parsel 6,76 m² mülkiyet hakkı + 2144,40 m² daimi irtifak hakkı

Basın No: ILN02295984

