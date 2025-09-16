T.C.

ADANA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN METNİ



Esas No : 2024/95

Karar No : 2025/385

SANIK:SÜLEYMAN KEMİ, Ahmet Fevzi ve Sıdıka oğlu, 18/02/1963 ADANA doğumlu. TC Kimlik No:22651037792

Suç : Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama

Suç Tarihi : 14/09/2023

Karar Tarihi : 26/06/2025

Verilen Hüküm: Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama suçundan verilen 10 AY HAPİS CEZASININ TCK 51. MADDESİ UYARINCA ERTELENMESİNE ve TCK 51/3. MADDESİ UYARINCA 2 YIL SÜREYLE DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA,

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, ya da başka yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla sözlü veya yazılı başvurmak suretiyle verilen karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirilerek infaza gönderileceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 12/09/2025

Basın No: ILN02294169

#ilan.gov.tr