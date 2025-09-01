T.C. DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ YERİ- ARSA-DAİRE (KONUT) VE KAT KARŞILIĞI ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada, Parsel Numarası, Yüz ölçümü, ile Muamman Bedeli yazılı olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi uyarınca Belediye Encümeninin 27.08.2025 tarih ve 87 sayılı kararına göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 Maddesi (a) Bendi 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif (arttırma suretiyle) ve 45. Maddesi Açık teklif usulü ile satışı işlemi yapılacaktır.

2-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3-) İhale 17.09.2025 tarihinde Saat 14.00'da Belediye Meclis Salonunda, Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-) Taşınmazların yeri, Adres, Mevkii, Ada, Parsel numaraları, tahmin edilen bedelleri, Geçici Teminat miktarları kat karşılığı inşaat payı, aşağıda belirlenmiştir.

EK:1 SAYFA 2025 YILINDA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ

İŞ YERİ- ARSA-DAİRE (KONUT) VE KAT KARŞILIĞI ARSA S. NO İli / İlçesi Taşınmaz Adresi Ada Parsel Kullanım Alanı (M²) CİNSİ Muhammen Bedeli % Geçici Teminat Saat 1 Sivas Divriği Çarşı Mahallesi Sait Kozoğlu Caddesi Bağımsız Bölüm 1 No:2 125/1 106,62 İş Yeri 9.500.000,00 TL 285.000,00 TL 14:00 2 Sivas Divriği Çarşı Mahallesi Naci Demirağ Caddesi Bağımsız Bölüm 2 No:57 125/1 159,02 İş Yeri 13.250.000,00 TL 397.500,00 TL 14:10 3 Sivas Divriği İmamoğlu Mahallesi 176/28 133,64 Arsa 320.000,00 TL 9.600,00 TL 14:20 4 İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi Yeşim Apartmanı 1 Kat Bağımsız Bölüm No:9 1703/25 145 Daire (konut) 20.700.000,00 TL 621.000,00 TL 14:30 5 Sivas Divriği Ahmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi 835/5 3289,56 Arsa 26% 900.000.00 TL 14:40

5-)Taşınmaz ihalesine katılmak isteyen isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.Maddesinde belirtilenler bu ihaleye katılamaz.

6-) İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve 2.000,00 TL bedele satın alınabilir.

7-) İhaleye kişiler bizzat katılabilir. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanlar Noter Vekâletnamesi ile girebileceklerdir.

8-) İhaleye katılacak olanlar Taşınmazların ihalesine ait geçici teminat bedellerini, ihale tarihi olan 17.09.2025 Çarşamba günü Saat: 12:00' a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilecek teklifler veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İhaleye katılacak olanların Geçici teminat tutarını mutlaka yatırmaları gerekmektedir.

9-) Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış şartnamesine aykırı talepte bulunamaz.

10-) Satıştan dolayı çıkabilecek bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

11-) İhale Komisyonu(Encümen)gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amir'inin Onay'ına takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

12-ilk Dört Sıradaki taşınmazlar direk satış, 5. Sıradaki Ahmetpaşa Mahallesi 835 ada 5 parseldeki arsa kat karşılığı ihale edilmiştir. Şartnamesi dâhilinde Kat karşılığı inşaat pay teklifi üzerinden satılacaktır.

13-) İş bu ihale ilan metni genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

