T.C.

POLATLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/45 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesi

İDARENİN ADI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

MEVKİİ : Sorudak

ADA NO : 291

PARSEL NO : 47

VASFI : Göl alanı

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.699,27



Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2018 tarihli ve 7917-23 sayılı karar yazısı üzerine Bakanlığın 26/11/2019 tarih ve E.274423 sayılı kararı ile Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesi 291 ada 47 parselde bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin Mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla 24.08.2017 tarih ve 10/03735 sayılı KAMU YARARI KARARI gereğince, isabet eden taşınmazın MALİYE HAZİNESİ adına KAMULAŞTIRILDIĞI, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davada husumetin MALİYE HAZİNESİ'ne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada Yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirilmez ise Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece Tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Polatlı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği aşağıdaki adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.) 12/08/2025

Basın No: ILN02278897

